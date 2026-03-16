Словно взрыв: на Комсомольском мосту в Омске троллейбус попал в «рогатое» ДТП

В пути у электрического транспорта погнулись токоприемники.

Фото: omskinform.ru

Сегодня утром, 16 марта, в районе 10:14 троллейбус № 2 стал участником ДТП на Комсомольском мосту. У электрического транспорта прямо на ходу, как это часто случается, отвалились токоприемники.

При этом водитель усугубил ситуацию и вместо того, чтобы затормозить, по инерции проехал вдоль моста еще какое-то время. Видимо, скорость и спровоцировала деформацию токоприемников. В салоне раздался страшный грохот и треск.

– Мы вздрогнули от неожиданности, такой стоял грохот. Словно петарда взорвалась, – рассказал очевидец происшествия Семен К.

Порядка 20 пассажиров из салона высадили прямо на мосту.

– Жанна, вот это «рога» погнулись! – изумилась кондуктор, выйдя из салона.

Особенно неудобно было перебираться через капитальные парапеты советской постройки пенсионерам.

Судя по всему, вставший на дороге троллейбус стал препятствием для другого транспорта. И затруднил движение в центре города.