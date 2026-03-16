В Омской области сгорели дотла две машины

Одно авто пламя уничтожило вместе с гаражом.

Фото: vk.com/mchsomsk55

Вчерашний день, 15 марта, в Омской области выдался «урожайным» на пожары с автомобилями. Так, в районе 10 часов утра в Омском районе в поселке Магистральном полыхал гараж вместе с машиной. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящие хозпостройки.

Пожар на 40 «квадратах» ликвидировали 14 спасателей, задействовав 3 единицы техники. Пламя оперативно потушили, не допустив распространения огня и пострадавших. А вот средством передвижения автомобиль вряд ли уже станет.

А в 19 часов вечера появились данные о пожаре в Тевризском районе. Машина загорелась в пути, на трассе Тара – Усть-Ишим.

Пламя быстро потушили 4 сотрудника МЧС на одной единице техники. Пострадавших не обнаружено. Авто выгорело полностью.

Устанавливаются причины возгораний.