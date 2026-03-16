Омский трихолог объяснила, почему выпадают волосы и когда нужно идти к врачу

Выпадение волос сегодня становится все более распространенной проблемой. Если раньше с алопецией чаще сталкивались мужчины старшего возраста, то сейчас к врачам все чаще обращаются молодые женщины и мужчины до 35 лет. Причины разные: хронический стресс, гормональные изменения, дефицит микроэлементов, агрессивные косметические процедуры и наследственность. Однако специалисты подчеркивают: выпадение волос – это не косметическая проблема, а медицинский сигнал организма.
По словам врача-дерматовенеролога, косметолога и трихолога Центра диагностики и лечения Дарьи Сергеевны Трошиной, волосы являются одним из чувствительных индикаторов состояния здоровья.
– Алопеция – это выпадение волос, которое выходит за пределы физиологической нормы. В среднем человек теряет около 100 волос в день, и это естественный процесс. Но когда цикл роста волос нарушается, выпадение усиливается, а новые волосы растут медленнее или вовсе перестают появляться, – объясняет врач.
Почему важно не ждать
Каждый волос проходит 3 стадии развития: активный рост, переходный период и фазу выпадения. Когда этот цикл сбивается, часть волос преждевременно переходит в стадию выпадения.
На первых этапах изменения могут быть почти незаметны: уменьшается объем волос, хвост становится тоньше, кожа головы может становиться более чувствительной, появляется зуд, сухость или повышенная жирность. Многие списывают эти симптомы на стресс или сезонное выпадение. В результате обращение к врачу откладывается на месяцы.
– Успех лечения во многом зависит от того, насколько рано пациент обратился за помощью. Чем раньше начинается диагностика, тем больше волосяных фолликулов можно сохранить активными, – отмечает врач.
Как проходит диагностика
На приеме трихолог оценивает состояние волос и кожи головы, собирает подробный анамнез и проводит трихоскопию – исследование, которое позволяет рассмотреть волосы и кожу головы в увеличении.
Метод помогает определить:
- плотность и толщину волос;
- состояние волосяных фолликулов;
- активность сальных желез;
- воспалительные изменения кожи головы;
- ранние признаки истончения волос.
При необходимости врач назначает дополнительные исследования: анализы крови, показатели железа и ферритина, гормоны щитовидной железы, уровень витамина D и другие исследования.
Такой подход позволяет не просто бороться с симптомом, а найти истинную причину выпадения волос.
Какие методы лечения применяются
По словам Дарьи Трошиной, терапия всегда подбирается индивидуально. В зависимости от диагноза она может включать сочетание нескольких методов.
Чаще всего используются:
- лазерная терапия кожи головы;
- фотодинамическая терапия;
- мезотерапия;
- PRP-терапия (плазмотерапия);
- противовоспалительная и поддерживающая терапия.
Комбинация разных методик позволяет улучшить кровоснабжение кожи головы, активировать «спящие» волосяные фолликулы и стимулировать рост новых волос.
Когда стоит обратиться к трихологу
Специалисты советуют записаться на консультацию, если вы заметили:
- усиленное выпадение волос;
- уменьшение густоты;
- появление залысин;
- зуд или повышенную чувствительность кожи головы;
- ломкость и истончение волос.
