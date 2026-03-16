Омский трихолог объяснила, почему выпадают волосы и когда нужно идти к врачу

Выпадение волос может быть сигналом проблем со здоровьем. Врач-трихолог Дарья Трошина рассказала, какие причины чаще всего вызывают алопецию и какие методы лечения применяются сегодня.

Выпадение волос сегодня становится все более распространенной проблемой. Если раньше с алопецией чаще сталкивались мужчины старшего возраста, то сейчас к врачам все чаще обращаются молодые женщины и мужчины до 35 лет. Причины разные: хронический стресс, гормональные изменения, дефицит микроэлементов, агрессивные косметические процедуры и наследственность. Однако специалисты подчеркивают: выпадение волос – это не косметическая проблема, а медицинский сигнал организма.

По словам врача-дерматовенеролога, косметолога и трихолога Центра диагностики и лечения Дарьи Сергеевны Трошиной, волосы являются одним из чувствительных индикаторов состояния здоровья.

– Алопеция – это выпадение волос, которое выходит за пределы физиологической нормы. В среднем человек теряет около 100 волос в день, и это естественный процесс. Но когда цикл роста волос нарушается, выпадение усиливается, а новые волосы растут медленнее или вовсе перестают появляться, – объясняет врач.

Почему важно не ждать

Каждый волос проходит 3 стадии развития: активный рост, переходный период и фазу выпадения. Когда этот цикл сбивается, часть волос преждевременно переходит в стадию выпадения.

На первых этапах изменения могут быть почти незаметны: уменьшается объем волос, хвост становится тоньше, кожа головы может становиться более чувствительной, появляется зуд, сухость или повышенная жирность. Многие списывают эти симптомы на стресс или сезонное выпадение. В результате обращение к врачу откладывается на месяцы.

– Успех лечения во многом зависит от того, насколько рано пациент обратился за помощью. Чем раньше начинается диагностика, тем больше волосяных фолликулов можно сохранить активными, – отмечает врач.

Как проходит диагностика

На приеме трихолог оценивает состояние волос и кожи головы, собирает подробный анамнез и проводит трихоскопию – исследование, которое позволяет рассмотреть волосы и кожу головы в увеличении.

Метод помогает определить:

плотность и толщину волос;

состояние волосяных фолликулов;

активность сальных желез;

воспалительные изменения кожи головы;

ранние признаки истончения волос.

При необходимости врач назначает дополнительные исследования: анализы крови, показатели железа и ферритина, гормоны щитовидной железы, уровень витамина D и другие исследования.

Такой подход позволяет не просто бороться с симптомом, а найти истинную причину выпадения волос.

Какие методы лечения применяются

По словам Дарьи Трошиной, терапия всегда подбирается индивидуально. В зависимости от диагноза она может включать сочетание нескольких методов.

Чаще всего используются:

лазерная терапия кожи головы;

фотодинамическая терапия;

мезотерапия;

PRP-терапия (плазмотерапия);

противовоспалительная и поддерживающая терапия.

Комбинация разных методик позволяет улучшить кровоснабжение кожи головы, активировать «спящие» волосяные фолликулы и стимулировать рост новых волос.

Когда стоит обратиться к трихологу

Специалисты советуют записаться на консультацию, если вы заметили:

усиленное выпадение волос;

уменьшение густоты;

появление залысин;

зуд или повышенную чувствительность кожи головы;

ломкость и истончение волос.

Специалист принимает пациентов в Центре диагностики и лечения в Омске по адресу: ул. Ильинская, 9.

