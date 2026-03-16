В Омском районе определили лучшие народные дружины

В Омском муниципальном районе подвели итоги конкурса «Лучшая народная дружина и общественное объединение правоохранительной направленности». Победителей назвали на заседании штаба, координирующего развитие добровольных формирований по охране общественного порядка.
В номинации «Лучшая народная дружина Омского муниципального района Омской области» первое место заняла дружина «Красноярская» из Красноярского сельского поселения. Второе место присудили дружине «Новоомская» Новоомского сельского поселения, третье – дружине «Троицкая» Троицкого сельского поселения.
В категории «Лучшее общественное объединение правоохранительной направленности Омского муниципального района Омской области» победителем стало объединение «Петровское» Петровского сельского поселения. Второе место заняло объединение «Надеждинское», третье – «Розовское».
На заседании также обсудили создание казачьей дружины на территории муниципалитета. Ее организация планируется одновременно с реформированием системы добровольных формирований. Основной задачей новой дружины станет содействие правоохранительным органам в охране общественного порядка.
Предполагается, что дружинники будут участвовать в профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение преступлений, противодействие мошенничеству в интернете, а также в работе по предотвращению пожаров и подтоплений в период паводка.