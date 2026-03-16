Иностранные абитуриенты из восьми стран проходят языковую подготовку в ОмГУ

Специальная программа подготовки помогает им освоить русский язык и адаптироваться к обучению в России.

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского работает подготовительное отделение для иностранных граждан. Сейчас русский язык здесь изучают 17 студентов из Индии, Китая, Германии, Ирака, Ганы, Пакистана, Туниса и Афганистана.

Программа рассчитана на 10 месяцев и направлена на подготовку абитуриентов к поступлению на основные образовательные программы университета. Кроме языковой подготовки, студенты знакомятся с русской культурой, историей и достопримечательностями России, Омска и Омской области.

Обучение строится с учетом уровня владения языком. На начальном этапе иностранные слушатели изучают алфавит, базовую грамматику, спряжение глаголов и склонение существительных и местоимений. Большое внимание уделяется лексике, необходимой для повседневного общения – темам семьи, профессии, дома и города. Занятия часто проходят в игровой форме с использованием изображений и фотографий, что помогает быстрее привыкнуть к русской речи.

На более продвинутом уровне студенты углубленно изучают особенности языка: работают с синонимами и антонимами, знакомятся со словообразованием, читают неадаптированные тексты и смотрят фильмы на русском языке. Занятия проходят в формате обсуждения различных тем с включением грамматического и лексического материала.

По словам преподавателя подготовительного отделения, доцента кафедры русского языка, литературы и документных коммуникаций Любови Зинковской, занятия с иностранными студентами всегда предполагают живое общение и культурный обмен.

– Для начала разговора на неродном языке проще всего говорить о себе и своей стране, поэтому на занятиях можно узнать много интересного о традициях и особенностях разных государств, – отметила она.

Иностранные студенты также активно участвуют во внеучебной жизни университета: знакомятся с российскими традициями, принимают участие в праздновании Нового года и Масленицы, учат стихи русских поэтов и выступают на конкурсах чтецов.