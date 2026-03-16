Омичи штурмуют кассы: на концерт Маликова осталось меньше двух сотен билетов

Самые доступные варианты стремительно исчезают.

Омичи массово скупают билеты на концерт известного исполнителя Дмитрия Маликова (6+). Выступление состоится в среду, 1 апреля, в 19:00 в Концертном зале филармонии.

В продаже остаются 157 мест: 117 из них – в партере (стоимость от 3800 до 8000 рублей), 38 – на центральном балконе (от 3800 до 4700 рублей), а также по два билета на правом балконе по цене 4300 рублей.

Маликов – певец, композитор, пианист и дирижер, также проявивший себя как продюсер, актер театра и кино и телеведущий. Широкую известность ему принесли песни «С чистого листа», «Навсегда» и «Я тебе соврал».

Его песни выдержаны в традициях поп-сцены 90-х и 2000-х, однако интерес к артисту выходит далеко за рамки одной возрастной аудитории. Он поддерживает внимание к своей персоне благодаря постоянной публичной активности, участию в ярких шоу и сотрудничеству с современными исполнителями.

Напомним, ранее стало известно, что интерес к концерту Дениса Майданова был значительно ниже.