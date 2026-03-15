Омские дети оказались под угрозой гепатита С

Врач-педиатр детской городской больницы № 4 Татьяна Лосева рассказала, как защититься от заражения заболеванием.

Гепатит С – вирусное заболевание печени, которое часто длительное время протекает без симптомов, важную роль играет его своевременное обследование и профилактика.

Заболевание лечится, если выявлено на ранней стадии и пациент получает современную противовирусную терапию. Самый доступный способ обследования – скрининг на антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV).

Основные меры профилактики связаны с предотвращением контакта с зараженной кровью.

– Нужно следить, чтобы у ребенка были индивидуальные предметы личной гигиены, не допускать совместного использования зубных щеток, бритв, маникюрных принадлежностей, при любых медицинских процедурах убедиться, что используются одноразовые или стерильные инструменты, – пояснила врач.

В этом случае особенно опасны пирсинги, татуировки или косметологические процедуры, поскольку не всегда в организациях соблюдаются правила безопасности и имеются разрешения. Кроме того, с подростками нужно провести беседу о применении барьерных средств для профилактики инфекций, передающихся половым путем.

Своевременное выявление и лечение гепатита С помогает предотвратить тяжелые заболевания печени, такие как цирроз и рак печени. Оперативное лечение улучшает прогноз и снижает риск смертности почти в 2 раза.