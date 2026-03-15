·Общество

Омские зеки благоустроят «Красную звезду»

Изделия для спортивной школы выполнят подопечные ИК-6.

 Начальник УФСИН России по Омской области Сергей Балдин и президент футбольного клуба «Иртыш» Кирилл Ягодка познакомились с инфраструктурой спортивной школы «Красная звезда».

Сергей Балдин посетил музейную экспозицию «История омского спорта», где собрано более тысячи экспонатов – личные вещи, фотографии и награды легенд спорта региона. Кирилл Ягодка рассказал о спортивных династиях, о звездах прошлого и настоящего.

 После чего стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество. Сергей Балдин показал продукцию омских зеков. Изделия понравились президенту «Иртыша». В результате договорились, что представители спортшколы осмотрят продукцию и производственные участки ИК-6. Здесь предполагается изготовление изделий для благоустройства территории «Красной звезды».

