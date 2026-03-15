В Омске подскочили цены на овощи и яйца

Система «АйМониторинг» опубликовала данные по ценам на продукты питания. По состоянию на 3 марта, подорожали овощи и яйца.

В частности, по сравнению с 12 января выросли цены на следующие продукты: капуста белокочанная свежая на 24,1 % (на 7,80 р.), морковь на 19,8 % (на 6,54 р.), яйца куриные на 14,6 % (на 12,27 р.), картофель на 10,1 % (на 3,54 р.). Подорожали яблоки на 9,3 % (на 15,44 р.), водка крепостью 40 % об. спирта – на 7,7 % (на 65,06 р.), баранина (кроме бескостного мяса) – на 6,6 % (на 46,24 р.).

Зато снизилась стоимость риса на 6,3 % (на 5,69 р.), масла сливочного на 4,2 % (на 42,19 р.), колбасы полукопченой на 4,1 % (на 26,69 р.), сосисок, сарделек на 3,4 % (на 17,59 р.), молока питьевого цельного стерилизованного 2,5–3,2 % жирности на 3,2 % (на 3,83 р.), сметаны на 2,4 % (на 7,35 р.), масла подсолнечного на 2,1 % (на 3,09 р.).