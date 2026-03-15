В Омской области сельчанка сама не поняла, как лишилась полмиллиона на сайте знакомств

Жительница севера области доверилась мужчине, сулившему заработок на инвестициях.

Жительница Усть-Ишимского района Омской области обратилась в полицию, поскольку лишилась 460 тыс. рублей. Как это произошло, 52-летняя сельчанка так и не поняла.

Она рассказала полицейским, что на сайте знакомств объявился некий мужчина, который сулил ей заработок на инвестициях. Сельчанка установила приложение и, как требовал незнакомец, внесла 22,250 тыс. рублей. Получив небольшой кэшбек, она поверила в схему. И регулярно с ноября по февраль переводила крупные суммы.

Но получить обещанную прибыль она не смогла. Сервис выдавал ошибки. Женщина поняла, что жестоко обманута.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ведется расследование.