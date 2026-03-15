Перезимовали: в Омск окончательно пришла весна

Уже завтра в городе и области ожидается до +7 градусов.

Омские синоптики опубликовали свежий прогноз погоды на ближайшие дни. Впрочем, и без него понятно, что в Омск и область окончательно пришла весна.

Рабочая неделя начнется с плюсовых температур днем. Так, в понедельник, 16 марта, в Омской области ночью –4…–9 градусов, а при пояснении до –12…–17 градусов. Днем до +2…+7 градусов. Ночью туман, изморозь, местами на дорогах гололедица.

Во вторник, 17 марта, и среду, 18 марта, без существенных осадков. Ночью до –2…–7 градусов, а днем до +1…+6 градусов. На дорогах гололедица.