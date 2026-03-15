·Авто

В Омске открыли проезд с Фрунзенского моста

Ограничения сняты.

В омском департаменте транспорта объявили об открытии проезда с Фрунзенского моста на улицу Госпитальную.

Ограничения, действовавшие с 9 до 20 часов 14 марта, сняты. Там проводили земляные работы с установкой спецтехники. При этом движение по улице Госпитальной сохранялось.

