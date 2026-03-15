·Происшествия

Под Омском сгорел дотла двухэтажный дом

Пострадавших нет.

Вчера, 14 марта, в 10 часов утра в деревне Зеленое Поле Омского района стало известно о пожаре в двухэтажном доме. Жилье полыхало по всей площади, существовала угроза, что огонь перекинется на соседние хозпостройки.

Открытое горение ликвидировали уже через час. Огонь локализовали.

 Пожар на 240 квадратах ликвидировал 31 спасатель, задействовано 7 единиц техники.

Пострадавших не обнаружено. Дому повезло куда меньше – он полностью выгорел.

·Происшествия

Под Омском сгорел дотла двухэтажный дом

Пострадавших нет.

Вчера, 14 марта, в 10 часов утра в деревне Зеленое Поле Омского района стало известно о пожаре в двухэтажном доме. Жилье полыхало по всей площади, существовала угроза, что огонь перекинется на соседние хозпостройки.

Открытое горение ликвидировали уже через час. Огонь локализовали.

 Пожар на 240 квадратах ликвидировал 31 спасатель, задействовано 7 единиц техники.

Пострадавших не обнаружено. Дому повезло куда меньше – он полностью выгорел.