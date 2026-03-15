Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Бутерброды с икрой и вечерние платья: омский «Авангард» создал ажиотаж в театре

Команда устроила себе культурный выходной.

Команда «Авангард» решила в выходной сходить на спектакль Омского драматического театра «А дальше – тишина…» (16+).

В сообщении клуба указано, что артисты посетили последнюю домашнюю игру в сезоне регулярного чемпионата КХЛ 2025/2026 с «Шанхайскими драконами». Теперь спортсмены нанесли ответный визит.

Прибыли, как полагается: семьями и с хорошим настроением. Дамы блистали в роскошных вечерних нарядах. В буфете капитан команды Дамир Шарипзянов приобрел для себя и супруги традиционный театральный деликатес: бутерброды с икрой и красной рыбой.

Особенный ажиотаж хоккеисты вызвали у публики. Зрители бросились делать снимки с любимой командой.

В финале спектакля капитан Дамир Шарипзянов вручил корзину алых роз исполнителям главных ролей, Барка и Люси Купер, народным артистам России Валерию Алексееву и Валерии Прокоп.

