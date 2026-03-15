Ги Буше объяснил, как Свитов получил травму

После последнего домашнего матча «Авангарда» в регулярном сезоне КХЛ 2025/2026, завершившегося победой над «Шанхайскими драконами» со счетом 6:1, главный тренер Ги Буше назвал причину травмы Александра Свитова.
Наставник неожиданно выбыл из состава команды 14 декабря. На время лечения его заменил канадец Рафаэль Рише. Возвращение Свитова случилось только 13 марта.
По словам Буше, специалист получил травму во время охоты.
– Отличная работа. Очень много поводов для радости. У нас сплоченный коллектив, которому нравится находиться рядом друг с другом. Для меня это одно из лучших окружений в хоккейной команде за все время, – заявил Буше в победной раздевалке. – А если говорить о том, что происходит на льду, там тоже много хорошего – в деталях. Еще и Свит вернулся! (Прим. ред. – Александр Свитов). Говорит, травму получил во время охоты, но правду еще предстоит выяснить. Очень рады твоему возвращению.
Отметим, что Александр Свитов пережил операцию и восстановление. Будущее Рафаэля Рише в клубе пока туманно.