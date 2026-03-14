·Общество

Подрядчикам на омских стройках велели ускориться

Температура больше не является фактором, сдерживающим строительство.

Сегодня, 14 марта, глава региона Виталий Хоценко созвал очередное заседание межведомственного штаба, чтобы оценить динамику строительства объектов, возводимых по национальным проектам и госпрограммам. На встрече присутствовали руководители профильных ведомств, заказчики и представители подрядчиков.

Основной темой обсуждения стало соблюдение графиков на приоритетных строительных площадках. Подрядчики отчитались о текущем прогрессе, завершенных этапах и трудностях, с которыми сталкиваются строители. Губернатор подчеркнул, что весеннее потепление должно стать сигналом к активизации всех процессов.

Губернатор поставил задачу максимально нарастить темпы работ с наступлением благоприятной погоды. Глава региона отметил, что температурный режим больше не является сдерживающим фактором, поэтому интенсивность строительства на объектах образования, здравоохранения и инфраструктуры должна существенно возрасти в ближайшее время.

