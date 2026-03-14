Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
Общество

В омских парках начали «оживать» аттракционы

Потепление позволило открыть первые развлекательные площадки.

Сегодня, 14 марта, в парке 30-летия ВЛКСМ начали включать первые аттракционы. Как сообщили в пресс-службе «Городских парков», в парке начали работу четыре развлекательные площадки, среди которых «Дом ужасов», «Тюбинг-кросс», «Светофор» и «Колесо обозрения».

– У нас хорошие новости! Парк им. 30-летия ВЛКСМ запускает часть аттракционов уже сегодня! – сообщили в «Городских парках».

Запуск каруселей стал возможен благодаря благоприятному метеопрогнозу – сегодня столбики термометров в Омске уверенно преодолели нулевую отметку. Однако в администрации парка отметили, что дальнейший график работы парков может быть скорректирован в зависимости от погодных условий.

