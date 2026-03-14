Летящий в Омск самолет из Тайланда «сдвинули» на пять часов

Самолет прибудет в регион только к вечеру.

Сегодня, 14 марта, пассажиры столкнулись с серьезными изменениями в расписании Омского аэропорта. Согласно данным онлайн-табло, рейс авиакомпании «Азур Эйр» из Пхукета не смог прибыть в назначенное время. Изначально приземление борта ожидалось в 13:15, однако самолет все еще находится в пути. По актуальным прогнозам, время прилета сместилось более чем на пять часов – до 18:30.

Задержка прибытия борта автоматически повлекла за собой перенос обратного вылета. Туристы, планировавшие отправиться на отдых в Таиланд в 15:15, вынуждены ждать вечера. На данный момент отправление рейса в Пхукет задержано как минимум до 20:30.

Значительные отклонения от графика коснулись рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Сильнее всего задержался вылет борта авиакомпании «Победа» в Шереметьево: вместо плановых 7:05 самолет поднялся в небо с задержкой почти в 5 часов – в 11:49. С опозданием почти на три часа в Северную столицу вылетел борт авиакомпании «Северный ветер», а рейс «Аэрофлота» до Москвы отправился в путь с задержкой в 20 минут.