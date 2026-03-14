С 1 сентября стеклянная лапша будет выпускаться по единому стандарту, принятому в СНГ.

Популярный продукт паназиатской кухни – крахмальная лапша фын-тез, которую россияне привыкли называть фунчозой, – официально получил собственный национальный стандарт. Как сообщило «РИА Новости» в Росстандарте, новый ГОСТ вступает в силу с 1 сентября. В документе детально прописаны требования к качеству продукта и даже приведены официальные рекомендации по его правильному приготовлению.

К стандарту также присоединятся несколько государств СНГ. Это позволит устранить технические барьеры при торговле, упростит ввоз продукции между странами и обеспечит единый контроль качества на всем постсоветском пространстве.

Отметим, что сейчас в России фунчозу производит только одна компания – омское предприятие «Вито». Компания занимает около четверти всего отечественного рынка этой продукции. Помимо «стеклянной» лапши, завод выпускает около 240 тонн паназиатских макаронных изделий в месяц на четырех производственных линиях.

Популярность фунчозы ежегодно увеличивается на 20 %, а интерес к другим видам восточной лапши – на 5–10 %. Введение ГОСТа станет дополнительным подтверждением качества продукции омского бренда, который уже много лет успешно конкурирует с импортными аналогами.