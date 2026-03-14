Из горящей пятиэтажки в Омске спаслись 24 человека

В пятницу, 13 марта, около 17:50 в одной из квартир пятиэтажки в омских Нефтяниках вспыхнул пожар. Когда первые расчеты МЧС прибыли на место, из окон первого этажа уже валил густой дым, который начал быстро распространяться по подъезду.

Еще до приезда спасателей по лестницам самостоятельно эвакуировались 24 человека, в том числе четверо детей. Как сообщили в региональном МЧС, в происшествии никто не пострадал.

На борьбу с огнем, охватившим площадь 35 кв. метров, были брошены 19 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники. Пожарным удалось локализовать пламя и ликвидировать открытое горение к 18:18. Сейчас дознаватели ведомства работают на месте происшествия, чтобы установить точную причину возгорания.