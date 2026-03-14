Многострадальную гимназию № 88 в Омске планируют достроить в рекордные сроки

Мэрия объявила о поиске нового подрядчика для завершения затянувшихся работ в Октябрьском округе.

Судьба многострадальной гимназии № 88 на улице 3-й Транспортной наконец прояснилась. В пятницу, 13 марта, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о старте поиска компании, которая нанесет финальные штрихи в восстановление учебного заведения.

– Начинаем поиск подрядчика, который завершит все работы, подготовив учреждение к приему детей. Рассчитываем, что к 15 июля строители закончат отделку кабинетов и классов, а также благоустроят территорию вокруг здания, – рассказал Шелест.

Градоначальник также отметил, что перед новым подрядчиком стоят сжатые сроки. Планируется, что уже к 15 июля строители полностью завершат внутреннюю отделку учебных классов и приведут в порядок прилегающую территорию. Все работы финансируются из городской казны.

Напомним, что школу закрыли еще в 2020 году, а спустя два года во время капремонта выяснилось, что здание находится в аварийном состоянии. В итоге старый корпус снесли и возвели на его месте фактически новую школу по оригинальному проекту. Предыдущий исполнитель контракта довел готовность объекта до 94 %, однако на этапе финишной отделки внезапно прекратил работу.

Если сроки будут соблюдены, гимназия сможет открыть свои двери уже в новом учебном году.