·Общество

Стало известно, кому из омских пенсионеров повысят выплаты в апреле

Размер индексации составит 6,8 %, что затронет почти 8 миллионов получателей государственных пособий.

С начала второго квартала этого года в России вступает в силу плановое повышение социальных пенсий. По прогнозам экспертов, выплаты увеличатся на 6,8 %. В частности, для тех граждан, кто не набрал необходимого трудового стажа к моменту выхода на заслуженный отдых, размер ежемесячного пособия вырастет до 9,4 тыс. рублей. Об этом рассказала доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с «РИА Новости».

– По данным СФР, на конец 2025 года числилось 41 169 800 пенсионеров. Из них 33 379 424 человека получают рабочую пенсию по старости. Такая пенсия индексируется с 1 января, – рассказала эксперт.

Для оставшейся части пенсионеров, чьи выплаты не зависят от трудового вклада, перерасчет традиционно привязан к середине весны.

По словам Людмилы Ивановой-Швец, апрельское повышение коснется почти 7,8 млн человек. В эту группу входят получатели социальных пенсий, а также те, кому назначены выплаты по инвалидности или потере кормильца. Аналитик пояснила, что, хотя процент индексации един для всех, итоговые суммы будут различаться: инвалиды первой группы в среднем станут получать 18,8 тыс. рублей, в то время как минимальная социальная пенсия поднимется с прежних 8,8 тыс. рублей.

Социальные пенсии назначаются россиянам, которые по тем или иным причинам не смогли накопить достаточный стаж или необходимое количество пенсионных баллов к установленному законом возрасту. Людмила Иванова-Швец привела конкретные цифры по данной категории граждан. По данным Соцфонда России, на конец 2025 года численность таких лиц составляла 3,46 млн человек.

