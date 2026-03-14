В Омске отремонтируют особняк врача Лурье, попавшего в немилость Сталина

Власти ищут того, кто подготовит документацию за 4,5 млн рублей.

Региональное управление Минюста РФ ищет подрядчика для подготовки научно-проектной документации по капитальному ремонту исторического здания на улице Маяковского, 46. Ремонт планируют провести на объекте культурного наследия регионального значения – двухэтажном особняке 1915 года постройки, где долгие годы трудился выдающийся омский педиатр Осип Лурье. Начальная цена контракта на разработку проекта оценивается в 4,5 млн рублей, сообщает «Омскрегион».

Будущему исполнителю, который обязан иметь лицензию на работу с памятниками архитектуры, предстоит провести масштабные изыскания на объекте площадью более 800 кв. м. Техническое задание включает историко-архивные исследования, обмеры и детальную оценку состояния фундаментов. Проект должен предусматривать не только обновление фасада и кровли, но и серьезные инженерные работы: усиление грунтов, гидроизоляцию, модернизацию всех внутренних коммуникаций и адаптацию входа для нужд маломобильных граждан. Прием заявок продлится до 30 марта, а готовый проект с положительным заключением госэкспертизы должен быть сдан до конца ноября 2026 года.

Отметим, что здание связано с именем Осипа Лурье – человека, стоявшего у истоков омской педиатрии. Именно он в 1917 году открыл в городе первые ясли, а позже, в 1937-м, основал областную детскую больницу. Несмотря на огромный вклад в медицину и признание, в 1953 году врач стал жертвой политических репрессий в рамках «дела врачей». Его обвинили в связях с правительством Колчака и помощи иностранцам, приговорив к 25 годам лагерей. Лишь спустя год, после смерти Иосифа Сталина, дело было прекращено за недоказанностью, и Лурье смог вернуться к практике в родном Омске.

Напомним, что «дело врачей» – это масштабная сфабрикованная политическая кампания конца сталинской эпохи (1951–1953), в ходе которой группа видных советских медиков была обвинена в заговоре с целью убийства высшего руководства СССР путем неправильного лечения. После смерти Сталина в марте 1953 года преследования прекратились, а все арестованные были полностью оправданы и реабилитированы.