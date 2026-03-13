В лесах на севере Омской области заметили редкую «бородатую» гостью

Охотинспекторы запечатлели бородатую неясыть, которая начала готовиться к весеннему сезону размножения.

Фото: vk.com/upr_zhivmir

Специалисты управления по охране животного мира поделилось уникальными кадрами, сделанными во время патрулирования лесных массивов Большеуковского района Омской области. В объектив камеры охотинспектора попала бородатая неясыть – крупная и скрытная птица из семейства совиных, включенная в Красную книгу. Свое необычное название хищница получила из-за характерного пятна под клювом, которое визуально напоминает аккуратную белую «бородку».

Специалисты отмечают, что встретить эту птицу в естественной среде – большая удача, так как она предпочитает глухие таежные участки. На опубликованных снимках отчетливо видны видовые признаки неясыти: пепельно-серое оперение с множеством темных полос и массивная голова. Несмотря на сохраняющийся снежный покров, поведение совы говорит о скором приходе весны. В данный момент у птиц в самом разгаре брачный период.

Как пояснили в профильном управлении, сейчас самцы активно заявляют права на свои владения и привлекают самок глухими ритмичными криками.

– В этот период бородатые неясыти уже вовсю готовятся к гнездовому сезону. Сейчас у сов продолжается брачный период, самцы активно токуют, издавая глухие крики, чтобы привлечь самку и обозначить границы своей территории, – рассказали специалисты.

Интересной особенностью этих пернатых является то, что они никогда не строят собственные гнезда. Совсем скоро сложившиеся пары начнут искать подходящее «жилье», занимая пустующие постройки канюков, тетеревов или воронов. Подобные наблюдения за повадками редких хищников крайне важны для орнитологов: они помогают оценить стабильность популяции в регионе и проанализировать состояние кормовой базы в северных лесах.