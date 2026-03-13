В Омске собрались строить еще один микрорайон со «свечкой»

Всего планируется возвести 6 многоэтажек.

В Омске собираются строить еще один микрорайон. Проект планировки двух кварталов в границах улиц Омской, Нейбута, 11-й и 13-й Линий уже подготовлен специалистами «Главомскархитектуры» по заказу застройщика «ЗСЖБ-6».

Согласно документации, на этом месте появится современный жилой комплекс, состоящий из трех 8-этажных зданий, двух домов по 10 этажей и одной 16-этажной «свечки». Отметим, что один из домов будет оснащен «объектом дошкольного образования» на 50 мест.

Освоение территории пройдет в несколько этапов. Первым под ковш экскаватора пойдет восточный квартал, который практически полностью освобожден от старых построек еще с 2014 года. Здесь строительный цикл расписан до 2030 года: сначала возведут 9-этажку, затем 16-этажную высотку, а следом еще один 10-этажный дом.

Западный квартал, где сейчас сохраняется плотная частная застройка и коммерческие объекты, начнут осваивать не раньше 2032 года. Перед застройкой девелоперу предстоит выкупить у собственников участки. Завершить строительство последних трех 8-этажных домов планируется к 2034 году. Отметим, что сроки застройки примерные и никаких гарантий начала или завершения работ в указанные даты нет.

Напомним, что это не единственный проект по преображению окраин Омска. Ранее стало известно о подготовке к строительству другого жилого комплекса в Октябрьском округе. Новый микрорайон планируют разместить в границах улиц Кирова, 5-й Рабочей и Баранова.