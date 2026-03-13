«Набережная раздора»: зачем краеведы пытаются остановить развитие Омска?

Общественники пытаются воспрепятствовать приведению в современный вид Омской крепости, не имея никаких полномочий и ресурсов.

В центре общественного внимания оказалась реконструкция набережной Тухачевского в районе Омской крепости. Масштабным проектом занимается международное архитектурное бюро J.K.Wiedemann, представившее свое видение развития этой территории в историческом центре Омска.

Площадь будущего благоустройства составляет 11 тыс. кв. м, земляные работы на берегу Иртыша начались в феврале, сейчас строители разбирают тротуарную плитку в крепости и готовятся к широкому фронту работ в весенне-летний период. Обновленная площадка сможет вместить до 5 тыс. человек, а ее фишкой станет так называемый сухой фонтан в очертаниях второй Омской крепости – один из самых крупных в стране.

Краеведы против

Однако идея обустройства исторической локации почему-то «не глянулась» лидерам регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. И они написали коллективное обращение во все инстанции, включая президента России.

Особенно досталось сухому фонтану, который, по мнению краеведов, разрушит вид на Тобольские ворота.

– Разработка грунта осуществляется под закладку фундамента дугообразной подпорной стенки 8-метровой высоты для поднятия рельефа береговой линии на высоту верхних отметок надпойменной террасы, т.е. на отметку стояния Тобольских ворот, – заявили краеведы. – Это подпорное сооружение призвано держать тысячи кубометров насыпного грунта и таким образом формировать перед Тобольскими воротами обширную площадь, на которой и предполагается собрать сухой фонтан, в контурах стилизованных под крепость. При этом понятно, что с реки исчезает вид на Тобольские ворота, тем самым нарушается предмет охраны объекта культурного наследия, а от ворот – вид на Иртыш. Принципиально меняется ландшафт береговой линии в зоне крепости.

Больше никаких конструктивных доводов не приводится. При этом авторы апеллируют к своим умозаключениям, даже не пытаясь узнать деталей масштабного проекта. Вместо этого на набережной возле Омской крепости общественники предлагают воссоздать вал со рвом и гласисом, видимо, с целью придания аутентичности этому пространству.

Фонтан-каток

Впоследствии оказалось, что проект реконструкции набережной, предложенный представителями инвестора, вполне симпатичный. Его детали стали известны на областном архитектурно-градостроительном совете под председательством губернатора Виталия Хоценко. За проект сухого фонтана в форме стен Омской крепости проголосовали сами омичи летом прошлого года. Зимой сооружение планируют превратить в каток.

Кроме того, на исторической площадке на берегу Иртыша хотят сделать качели, просторную площадь для прогулок, велосипедную дорожку со специальным покрытием, детские площадки, фудкорты, а также большую зону озеленения. Завершить работы планируют до конца нынешнего года.

На свежих рендерах можно наблюдать, что без растений локация точно не останется: сосны на штамбе, масштабные клумбы, сразу несколько объемных альпийских горок.

Проект нашел поддержку в профессиональном сообществе. Так, директор, член попечительского совета автономного учреждения «Омская крепость», член Общественной палаты Омской области Василий Минин заявил, что это ожидаемое для города событие.

– Мне кажется, этот проект позволит рассказать об истории нашего города очень широкой аудитории. На обновленной площади будет проходить много городских мероприятий, потому что территория увеличивается очень-очень значительно. Омская крепость станет точкой притяжения, – подчеркнул Минин.

По его мнению, деликатное обновление набережной позволит и дальше проводить исторические реконструкции, воссоздавать военные баталии, только теперь слева от Тобольских ворот.

– Там произведут дополнительное благоустройство площади. Сделают хорошие спуски, постоянные фортификационные сооружения, будет несколько редутов, военный русский лагерь, вал. Это очень сильно нам облегчит жизнь и сделает наши реконструкции для посетителей в разы интереснее. Мы будем одни из немногих реконструкторов, у которых будет специализированная площадка для проведения фестивалей прямо в центре города, в самом уникальном историческом месте, – сказал директор Омской крепости.

Главный архитектор Омска, директор департамента архитектуры и градостроительства Роман Воробьев оценил новаторский подход к благоустройству.

– Сам проект набережной емкий и амбициозный. Это, конечно, большой шаг вперед. Я думаю, что после реализации этого проекта мы получим интересную локацию и, наверное, будет мало таких примеров за Уралом, – отметил Воробьев.

В свою очередь, директор Центра компетенций развития городской среды Алексей Сокин оценил креативное озеленение и современные подходы.

– Сейчас сложился тренд к применению геопластики. Плавные линии, хорошее озеленение с системой капельного полива, мощение в граните придаст проекту завершенности – он будет светлый, для того чтобы подчеркнуть статус именно Омской крепости. Особо ценно то обстоятельство, что контур фонтана и амфитеатр повторят формы крепостного вала и будут выполнены в старинных материалах, – подчеркнул Сокин.

Как видим, компетентные в вопросах архитектуры и городского благоустройства омичи вряд ли бы стали расхваливать плохую идею.

«Прихватизация» Тарских ворот

Краеведы, как та Баба Яга из советского мультика, которая всегда против, спекулируют на общественном мнении не впервые. В частности, на слуху недавняя история с судом по Тарским воротам. Сооружение общественники надеялись получить в собственность, предъявив иск к мэрии.

Объект, который, кстати, тоже входит в комплекс Омской крепости, длительное время был бесхозным. По истечении определенных сроков такая недвижимость признается муниципальной. Однако этому воспротивились активисты ВООПИиКа. Они пытались доказать, что в 1991 году во главе с нынешним зампредседателя Игорем Коноваловым открыли старые фундаменты, после чего на первоначальном месте воссоздали Тарские ворота.

В свою очередь, городской администрации пришлось доказывать, что все эти годы объект содержали именно они: предъявляли чеки, фото и видеоматериалы, показания маляров и сметчиков.

В ноябре минувшего года Арбитражный суд Омской области поставил точку в спорах, признав объект муниципальной собственостью. Краеведы посчитали решение несправедливым и подали апелляцию. Судебные разбирательства из-за Тарских ворот кажутся неоднозначными лишь на первый взгляд. «Омск-информу» стала известна одна деталь, проливающая свет на финансирование восстановления сооружения. Средства на эти цели выделил первый губернатор Омской области Леонид Полежаев.

– Деньги на воссоздание ворот дал Леонид Полежаев. Документы, подтверждающие это, не сохранились до наших дней. Да и вряд ли они были. Все, кто помнит 1990-е гг., знают, что финансовые отношения власти и общественников строились на доверии, – отметил источник редакции в культурных кругах.

Получается странная ситуация: деньги на воссоздание дал тогдашний губернатор, содержала городская администрация, а владельцы – краеведы? По факту же представители регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников вместо того, чтобы развивать туристическую привлекательность объекта, фактически закрыли его от омичей, лишь изредка проводя экскурсии. Символ Омска, оказавшись в руках общественников, все 35 лет простоял без дела.

Та же история с набережной Тухачевского. Не стоит забывать, что сейчас территория Омской крепости, несмотря на проведение общегородских мероприятий, выглядит заброшенной. Это такой транзитный променад, обдуваемый ветрами и палимый солнцем. Инвестор в данном случае предложил наполнение пространства, которое позволит сделать его местом притяжения.

Дальше заявлений не идет

В целом вся деятельность ВООПИиКа носит беспорядочный характер. За примерами далеко ходить не надо. Не так давно активисты участвовали в раскопках острога, где отбывал наказание писатель Федор Достоевский, носились с арестантскими палатами на улице Гусарова, но никаких результатов этой работы публично не продемонстрировали. Дальше громких заявлений дело не пошло. Палаты продолжают разваливаться, а раскопки продолжают профессиональные археологи.

Сохранение наследия – функция власти, а не общественников. Ниша «любителей старины» – общественный контроль и выдача рекомендаций. А вставая на позицию недовольных реконструкцией набережной Тухачевского, краеведы ведут риторику с позиции власти, пытаясь распорядиться городскими землями и недвижимостью, не имея никаких полномочий и ресурсов.

Даи в целом позиция краеведов неконструктивна – оставить город в том виде, каким он был 100–200 лет назад. Под видом благой идеи сохранения исторического наследия общественники фактически хотят остановить развитие Омска. Зачем – они и сами не знают. Как те самураи, у которых нет цели, есть только путь.