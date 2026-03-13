Главарь ОПГ и его сообщники получили сроки за серию зверств в Омской области

Суд отправил за решетку четверых участников преступной группы, терроризировавшей северные районы области.

В Омском областном суде завершилось громкое разбирательство по делу организованной группы, которая на протяжении нескольких месяцев держала в страхе жителей Тарского и Знаменского районов. На скамье подсудимых оказались четверо местных жителей, на счету которых в общей сложности 17 доказанных преступлений. Среди них значатся похищения людей, разбои, вымогательства и покушение на убийство.

Преступная ячейка сформировалась в декабре 2022 года под предводительством ранее судимого главаря, который привлек к делу троих подельников. Злоумышленники действовали дерзко и жестоко, используя оружие для нападения на жителей северных районов области. Всего от рук банды пострадали 14 человек, среди которых оказался и несовершеннолетний.

Одним из самых шокирующих эпизодов стало похищение 15-летнего воспитанника детского дома. Также следствие доказало попытку вымогательства 7,5 млн рублей и зверское нападение на свидетеля, которого пытались зарубить топором.

Как рассказали в пресс-службе Омского облсуда, лидер группы проведет ближайшие 14 лет в исправительной колонии особого режима. Его подельники также получили реальные сроки. Два брата проведут в неволе 7 и 9 лет соответственно, а четвертый член ОПГ приговорен к 9 годам и 6 месяцам строгого режима. Дополнительно ему назначили денежный штраф и запретили садиться за руль. Примечательно, что изначальное обвинение в бандитизме в ходе процесса было снято из-за отсутствия состава преступления.

Помимо лишения свободы, осужденным придется расплачиваться с жертвами рублем. Суд частично удовлетворил гражданские иски, обязав преступников выплатить пострадавшим более 600 тысяч рублей в качестве компенсации материального ущерба и морального вреда. На данный момент судебное решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Напомним, что в прошлом году омским МВД был проведен масштабный комплекс оперативно-разыскных мероприятий. В результате работы правоохранителей было ликвидировано 15 организованных преступных групп и задокументировано 215 эпизодов их противоправной деятельности.