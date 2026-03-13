В центре Омска перекроют проезд на мост

Омичей предупреждают об ограничении движения из-за проведения срочных земляных работ

2ГИС

Завтра, 14 марта, с 9:00 до 20:00 будет полностью закрыт для проезда подъем с улицы Госпитальной на Фрунзенский мост. Ограничения связаны с необходимостью проведения масштабных земляных работ, для которых на данном участке будет развернута специализированная техника.

В департаменте транспорта мэрии Омска отметили, что, несмотря на перекрытие самого съезда с моста, движение транспорта непосредственно по улице Госпитальной сохранится в обычном режиме в обоих направлениях. Однако работы на прилегающем участке могут осложнить дорожную ситуацию в часы пик, поэтому водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные пути объезда.

Городские службы призывают омичей к предельной внимательности. При проезде вблизи места проведения работ необходимо строго следовать указаниям дорожных знаков, включая временные указатели, которые будут установлены на период действия ограничений. После 20:00 того же дня движение планируется восстановить в полном объеме.