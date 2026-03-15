Бананы с ароматом огурца и маникюр в сыроварне: что должны знать омичи про новые ГОСТы

Росстандарт активно вводит все новые ГОСТы в различных сферах жизни.

Freepik.com

В России почти каждый день появляются новые ГОСТы, хотя, как уверяют в Росстандарте, в этом нет ничего удивительного. Меняются технологии и предпочтения потребителей, а ГОСТ направлен на то, чтобы установить передовые требования.

Многие стали ностальгировать по временам, когда госстандарт был знаком качества, которому верили безоглядно. Только вот производство стало куда разнообразнее, а сфера услуг все расширяет спектр предложений.

Только зеленые

Национальную программу стандартизации в России утверждают каждый год и принимают сотни документов. В 2026-м появилось много новых, ярких ГОСТов, которые удивили потребителей. Один из таких – требование к бананам.

С 1 марта в нашу страну нельзя ввозить желтые бананы, разрешаются исключительно зеленые и светло-зеленые плоды, уже дозревшими их должны развозить по магазинам. К тому же у бананов должен быть легкий огуречный аромат, в одной кисти должно быть не меньше трех плодов, их минимальная длина должна быть не меньше 14 см, банан экстра-класса – 20 см.

Freepik.com

ГОСТ на чак-чак вступил в силу раньше, 1 января 2026 года. Это сладкий продукт теперь имеет документ, в котором прописаны правила приготовления настоящей и правильной сладости: от сырья, технологии, вкусовых показателей до хранения. При этом он может быть изготовлен неглазированным, глазированным или декорированным различными сухофруктами, орехами, драже.

С 1 апреля начнет действовать ГОСТ на хлеб, который заменит старый, действовавший 40 лет, с 1986 года.

– Сейчас технологии не стоят на месте, хлеб выпекают не только формовой, но и подовый. Вес одной буханки по старому ГОСТу должен быть более 500 г, но сейчас мы выпекаем и по 350 г, – рассказывает представитель хлебопекарни Валентина Крытцева. – Хотя ГОСТы носят добровольный характер, без сертификата соответствия, полученного в аккредитованных организациях, нам не попасть в госзакупки.

Stable Diffusion

Ожидается, что появится первый ГОСТ на безалкогольное вино – этот продукт оказался единственным растущим сегментом на рынке, поскольку полюбился молодежи, которая придерживается здорового образа жизни. Как сообщали эксперты, продажи выросли на более чем на 50 %.

Основная же причина в разработки нового ГОСТа – вопрос о спирте. Росалкогольтабакконтроль предлагает его утилизировать, но тогда бутылка безалкогольного вина будет стоить так же, как три бутылки алкогольной классики. Потому как лицензия на спиртосодержащие отходы стоит дорого – 9,5 млн руб.

Маникюрный салон в сыроварне

На предприятиях молочного звена агропромышленного комплекса в составе санитарно-бытовых помещений должна быть маникюрная комната. Между прочим, такой СанПиН действовал еще в Советском Союзе. Его приняли в 1987 году, позже правила, устанавливающие гигиенические требования к производству, модернизировали.

Freepik.com

С 30 апреля в России начнет действовать новый ГОСТ на маникюр и педикюр. Документ устанавливает общие требования к ногтевому сервису и описываются этапы выполнения при оказании услуг.

– Особенно удивило, что для обычного маникюра отводится 45–60, на аппаратный – 40–70 минут. Однако состояние ногтей клиенток бывает разным, как и ногтевая пластина, – говорит мастер по маникюру Татьяна Зыкова. – Я уже представила, что придет капризная клиентка и потребует ей выполнить маникюр за 45 минут, а там работы часа на два.

Она побаивается потребительского экстремизма, а потребители – увеличения цен на все. Однако председатель областной общественной организации «Омский союз потребителей «Щит» Евгений Рабинович считает, что ГОСТы не скажутся на цене.

– На самом деле принятие ГОСТов и цены, они вообще никак не связаны. ГОСТы устанавливают требования к качеству или к порядку оказания услуг. Предприниматели, конечно, могут сказать: «Ну, как бы мы цены повышаем, потому что ГОСТ». Но на самом деле ГОСТ никаким образом этому не способствует. Он направлен немножко на другое, – пояснил он. – Качество тех товаров, которые будут сделаны по госстандарту, должно быть лучше. Только будут ли знать сами потребители об этом? Вот что интересно.

В России есть Федеральный информационный фонд стандартов с единым контакт-центром.

Добавим, что с волнением ждут ГОСТа на шаурму россияне и производители этого ставшего культовым стритфуда. Из стандарта хотят исключить майонез, чтобы он не заглушал вкус не всегда качественного мяса.