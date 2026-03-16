Детский стоматолог рассказала омичам, как сохранить зубы здоровыми

Специалист ответила на актуальные вопросы о наиболее распространенных зубных заболеваниях, их опасности для организма в целом и профилактике.

Какие на сегодня самые распространенные зубные заболевания? Чем опасен кариес для здоровья в целом? Как сохранить зубы здоровыми с помощью гигиены? На эти и многие другие вопросы специалистов областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики отвечает главный внештатный детский стоматолог министерства здравоохранения Омской области Виктория Сунцова.

– Виктория Валерьевна, назовите самые распространенные сегодня заболевания зубов.

– Кариесом в неосложненной или осложненной форме страдает не менее 74 % населения, он является наиболее распространенным заболеванием полости рта. С осложненной формой кариеса – пульпитом – пациенты обращаются не менее чем в 37 % случаев от общего количества стоматологических заболеваний. Второй по распространенности формой осложненного кариеса является периодонтит – воспалительный процесс, характеризующийся нарушением целостности связок, удерживающих зуб в челюсти, кортикальной пластинки кости, окружающей зуб, и резорбции костной ткани от незначительных размеров до образования кист больших размеров. Наиболее часто встречающееся заболевание у детей – гингивит, воспаление тканей десны. Это состояние обратимое, при соответствующем лечении заболевание проходит.

– Что такое кариес и почему он опасен не только для наших зубов, но и для всего организма?

– Кариес – это разрушение структуры зуба под воздействием кислоты, образующейся при расщеплении углеводов бактериями, что приводит к повреждению эмали с последующей задержкой остатков еды, микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности, продолжающих разрушать ткани зуба. Если неосложненный кариес не начать лечить на ранних стадиях, процесс деминерализации тканей может привести к таким серьезным последствиям, как пульпит и периодонтит.

Невылеченный кариес часто приводит к проблемам с деятельностью желудочно-кишечного тракта под воздействием патогенной микрофлоры полости рта, вызывая размножение микроорганизмов и воспаление. Через воспаленную пульпу инфекция может попасть в кровоток. Гайморит, ринит и ангина нередко возникают по причине воздействия инфекции в полости рта. Инфекционный эндокардит – воспаление клапанов сердца – также может возникать из-за очага воспаления в полости рта.

– Каковы основные причины развития кариеса?

– Наиболее существенная роль в возникновении кариеса зубов отводится так называемой триаде факторов: воздействие на полость рта патогенных микроорганизмов, употребление в пищу углеводов и неадекватная гигиена полости рта. Важную роль играет ряд причин, на развитие которых могут повлиять и сами родители. Это недостаточный уровень санитарно-гигиенической культуры родителей, отсутствие привычки регулярного ухода за полостью рта, редкого использования кариес-профилактической зубной пасты, искусственное вскармливание ребенка, преобладание в рационе питания измельченной пищи.

Здоровье зубов во многом определяется не только нашим образом жизни и привычками, но и наследственностью. Генетика играет важную роль в формировании структуры зубов, их прочности и предрасположенности к развитию стоматологических заболеваний. Очень часто генетически передается толщина эмали. Тонкая эмаль быстрее разрушается при воздействии неблагоприятных факторов, что приводит к повышенному риску возникновения кариеса. Наследственные факторы могут привести к формированию неправильного прикуса и рождению ребенка с врожденными аномалиями.

– Каковы меры профилактики болезней зубов?

– Главное профилактическое мероприятие, которое должно проводиться у всех без исключения людей, – это соблюдение гигиены полости рта. Основной ее целью является удаление зубного налета, остатков пищи, а также внесение средств, положительно влияющих на органы и ткани полости рта. Профилактику основных стоматологических заболеваний необходимо проводить одновременно с контролем соматического статуса.

– Сколько раз в день и как правильно чистить зубы?

– В идеале проводить очищение полости рта необходимо после каждого приема пищи. Оптимально принятой схемой очищения зубов считается чистка 2 раза в день: вечером перед сном и утром после сна или завтрака. Правильная чистка зубов должна продолжаться не менее двух минут даже у самых маленьких пациентов. Чистить зубы малышу большинство стоматологов рекомендуют сразу после появления первых временных зубов.

Зубная паста – это лекарственная форма, которая призвана сохранять чистоту в полости рта. Главные критерии, предъявляемые пастам, – это хорошая очистительная способность и безопасность. Пасты могут быть гигиеническими, профилактическими или лечебными. Состав зубной пасты зависит от ее класса и возраста, на который она рассчитана.

У детей первого года жизни используются зубные пенки, в составе которых не имеется агрессивных веществ. Гелевые пасты рекомендуются детям от 6 месяцев до 3 лет, они относятся к классу гигиенических, в составе таких паст нет абразива. Класс лечебно-профилактических зубных паст рекомендован к использованию детям старше 3 лет. С 10 лет ребенка нужно обучить навыку самостоятельного использования зубных нитей. Очищение межзубных промежутков должно проводиться по возможности после каждого приема пищи.

Детям после 14 лет и взрослым рекомендуются лечебно-профилактические пасты, предназначенные для профилактики различных заболеваний полости рта: кариеса, гингивита, пародонтита. Содержание соединений фтора должно соответствовать возрасту: детям с 14-летнего возраста и взрослым рекомендуют пасты с концентрацией 1450 ppm.

Лучше всего за подбором средств гигиены обращаться к врачу-стоматологу, который при их выборе будет исходить из текущей ситуации в полости рта и проблемы, беспокоящей пациента.

– На что нужно обращать внимание при возникновении заболеваний полости рта и незамедлительно идти к врачу, не занимаясь самолечением?

– Незамедлительного обращения к врачу-стоматологу требуют:

ощущение острой боли при приеме горячей или холодной пищи,

боли при жевании, отдающие в область уха или челюсти,

наличие покраснения, отечности, кровоточивости десен при чистке зубов,

появление стойкого неприятного запаха изо рта,

резкое усиление или уменьшение слюноотделения,

появление язвочек, пузырьков, налета, бугорков, пятен на слизистой, которые долго не заживают,

наличие отека мягких тканей и покраснения кожных покровов,

увеличение и болезненность подчелюстных или шейных лимфоузлов.

Специалист в первую очередь выявит и устранит причину возникновения заболеваний полости рта.

Пациенты, посещающие врача-стоматолога не реже двух раз в год, защищают себя от развития стоматологической патологии, позволяя не только провести щадящее лечение и предупредить развитие, но и полностью устранить последствия заболевания. Несвоевременное обращение к врачу-стоматологу может привести к развитию осложнений, поражению здоровых зубов и даже к их потере.