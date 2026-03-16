Детский стоматолог рассказала омичам, как сохранить зубы здоровыми

Какие на сегодня самые распространенные зубные заболевания? Чем опасен кариес для здоровья в целом? Как сохранить зубы здоровыми с помощью гигиены? На эти и многие другие вопросы специалистов областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики отвечает главный внештатный детский стоматолог министерства здравоохранения Омской области Виктория Сунцова.
– Виктория Валерьевна, назовите самые распространенные сегодня заболевания зубов.
– Кариесом в неосложненной или осложненной форме страдает не менее 74 % населения, он является наиболее распространенным заболеванием полости рта. С осложненной формой кариеса – пульпитом – пациенты обращаются не менее чем в 37 % случаев от общего количества стоматологических заболеваний. Второй по распространенности формой осложненного кариеса является периодонтит – воспалительный процесс, характеризующийся нарушением целостности связок, удерживающих зуб в челюсти, кортикальной пластинки кости, окружающей зуб, и резорбции костной ткани от незначительных размеров до образования кист больших размеров. Наиболее часто встречающееся заболевание у детей – гингивит, воспаление тканей десны. Это состояние обратимое, при соответствующем лечении заболевание проходит.
– Что такое кариес и почему он опасен не только для наших зубов, но и для всего организма?
– Кариес – это разрушение структуры зуба под воздействием кислоты, образующейся при расщеплении углеводов бактериями, что приводит к повреждению эмали с последующей задержкой остатков еды, микроорганизмов, продуктов их жизнедеятельности, продолжающих разрушать ткани зуба. Если неосложненный кариес не начать лечить на ранних стадиях, процесс деминерализации тканей может привести к таким серьезным последствиям, как пульпит и периодонтит.
Невылеченный кариес часто приводит к проблемам с деятельностью желудочно-кишечного тракта под воздействием патогенной микрофлоры полости рта, вызывая размножение микроорганизмов и воспаление. Через воспаленную пульпу инфекция может попасть в кровоток. Гайморит, ринит и ангина нередко возникают по причине воздействия инфекции в полости рта. Инфекционный эндокардит – воспаление клапанов сердца – также может возникать из-за очага воспаления в полости рта.
– Каковы основные причины развития кариеса?
– Наиболее существенная роль в возникновении кариеса зубов отводится так называемой триаде факторов: воздействие на полость рта патогенных микроорганизмов, употребление в пищу углеводов и неадекватная гигиена полости рта. Важную роль играет ряд причин, на развитие которых могут повлиять и сами родители. Это недостаточный уровень санитарно-гигиенической культуры родителей, отсутствие привычки регулярного ухода за полостью рта, редкого использования кариес-профилактической зубной пасты, искусственное вскармливание ребенка, преобладание в рационе питания измельченной пищи.
Здоровье зубов во многом определяется не только нашим образом жизни и привычками, но и наследственностью. Генетика играет важную роль в формировании структуры зубов, их прочности и предрасположенности к развитию стоматологических заболеваний. Очень часто генетически передается толщина эмали. Тонкая эмаль быстрее разрушается при воздействии неблагоприятных факторов, что приводит к повышенному риску возникновения кариеса. Наследственные факторы могут привести к формированию неправильного прикуса и рождению ребенка с врожденными аномалиями.
– Каковы меры профилактики болезней зубов?
– Главное профилактическое мероприятие, которое должно проводиться у всех без исключения людей, – это соблюдение гигиены полости рта. Основной ее целью является удаление зубного налета, остатков пищи, а также внесение средств, положительно влияющих на органы и ткани полости рта. Профилактику основных стоматологических заболеваний необходимо проводить одновременно с контролем соматического статуса.
– Сколько раз в день и как правильно чистить зубы?
– В идеале проводить очищение полости рта необходимо после каждого приема пищи. Оптимально принятой схемой очищения зубов считается чистка 2 раза в день: вечером перед сном и утром после сна или завтрака. Правильная чистка зубов должна продолжаться не менее двух минут даже у самых маленьких пациентов. Чистить зубы малышу большинство стоматологов рекомендуют сразу после появления первых временных зубов.
Зубная паста – это лекарственная форма, которая призвана сохранять чистоту в полости рта. Главные критерии, предъявляемые пастам, – это хорошая очистительная способность и безопасность. Пасты могут быть гигиеническими, профилактическими или лечебными. Состав зубной пасты зависит от ее класса и возраста, на который она рассчитана.
У детей первого года жизни используются зубные пенки, в составе которых не имеется агрессивных веществ. Гелевые пасты рекомендуются детям от 6 месяцев до 3 лет, они относятся к классу гигиенических, в составе таких паст нет абразива. Класс лечебно-профилактических зубных паст рекомендован к использованию детям старше 3 лет. С 10 лет ребенка нужно обучить навыку самостоятельного использования зубных нитей. Очищение межзубных промежутков должно проводиться по возможности после каждого приема пищи.
Детям после 14 лет и взрослым рекомендуются лечебно-профилактические пасты, предназначенные для профилактики различных заболеваний полости рта: кариеса, гингивита, пародонтита. Содержание соединений фтора должно соответствовать возрасту: детям с 14-летнего возраста и взрослым рекомендуют пасты с концентрацией 1450 ppm.
Лучше всего за подбором средств гигиены обращаться к врачу-стоматологу, который при их выборе будет исходить из текущей ситуации в полости рта и проблемы, беспокоящей пациента.
– На что нужно обращать внимание при возникновении заболеваний полости рта и незамедлительно идти к врачу, не занимаясь самолечением?
– Незамедлительного обращения к врачу-стоматологу требуют:
- ощущение острой боли при приеме горячей или холодной пищи,
- боли при жевании, отдающие в область уха или челюсти,
- наличие покраснения, отечности, кровоточивости десен при чистке зубов,
- появление стойкого неприятного запаха изо рта,
- резкое усиление или уменьшение слюноотделения,
- появление язвочек, пузырьков, налета, бугорков, пятен на слизистой, которые долго не заживают,
- наличие отека мягких тканей и покраснения кожных покровов,
- увеличение и болезненность подчелюстных или шейных лимфоузлов.
Специалист в первую очередь выявит и устранит причину возникновения заболеваний полости рта.
Пациенты, посещающие врача-стоматолога не реже двух раз в год, защищают себя от развития стоматологической патологии, позволяя не только провести щадящее лечение и предупредить развитие, но и полностью устранить последствия заболевания. Несвоевременное обращение к врачу-стоматологу может привести к развитию осложнений, поражению здоровых зубов и даже к их потере.