Омичка отдала все деньги за билет на комика Щербакова, но так и не сходила

Девушка «купила» билет не менее 72 раз.

Фото: vk.com/alexei_shcherbakov

В дежурную часть отдела полиции № 10 УМВД России по Омску поступило заявление от 19-летней официантки. Девушка стала жертвой изощренной схемы обмана после того, как в мессенджере ей пришло предложение от знакомого составить компанию на выступлении популярного комика.

Как стало известно «Омск-Информу», девушка собиралась посетить ныне отмененный концерт стендап-комика Алексея Щербакова, но столкнулась с мошенниками.

Доверившись сообщению, омичка перешла по предоставленной ссылке на ресурс, имитирующий сервис по продаже билетов, и выбрала место в зрительном зале стоимостью 3 300 рублей.

Оплата была произведена через систему быстрых платежей, однако электронный билет на почту так и не пришел. Пытаясь разобраться в ситуации, потерпевшая обратилась в якобы службу поддержки сайта. Там ей пояснили, что для успешного завершения операции необходимо пройти верификацию, повторно переведя аналогичную сумму. Девушка выполняла инструкции и несколько раз повторяла транзакции, но система каждый раз выдавала уведомление об ошибке.

В ходе этих манипуляций со счета заявительницы исчезли не только все личные накопления, но и средства, которые она в процессе общения с «поддержкой» успела занять у родных. В общей сложности аферисты выманили у девушки около 239 тыс. Получается, у девушки «не получилось» купить билет около 72 раз.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба.