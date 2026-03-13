Закроет потребность России: на омском заводе наладили выпуск изофорона

В планах расширить установку, что поможет полностью обеспечить российский рынок важным компонентом.

Фото: управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Сегодня, 13 марта, на базе завода «Омский каучук» введена в эксплуатацию установка по производству изофорона. Этот продукт важен для множества отраслей – от изготовления красок и клеев до нефтепереработки и сельского хозяйства.

В торжественной церемонии запуска приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на начальном этапе мощность нового объекта составит 150 тонн продукции в год. Это позволит обеспечить порядка 10 % потребностей российских предприятий, которые ранее почти полностью зависели от зарубежных поставок.

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов подчеркнул, что данная технология станет фундаментом для масштабного импортозамещения компонентов в лакокрасочной отрасли и производстве средств защиты растений.

– Это первый шаг к созданию производственной цепочки, которая позволит заместить импорт основного компонента для лакокрасочных материалов, клеев, многих других промышленных продуктов и химических средств защиты растений, – рассказал Алиханов.

Глава региона Виталий Хоценко в ходе мероприятия отметил особую роль Омской области как одного из ключевых центров нефтехимии в стране. По его словам, реализация таких высокотехнологичных проектов не только укрепляет промышленный потенциал, но и формирует в регионе новые профессиональные компетенции.

– Важно, что запуск производства поможет снизить зависимость российской промышленности от импортного сырья. Наш регион традиционно является одним из центров развития нефтехимии и промышленной химии в России, – сообщил губернатор.

Однако производство будут развивать и дальше. Михаил Сутягинский заявил о планах по дальнейшему расширению мощностей до 2 тыс. тонн в год, что должно полностью закрыть нужды внутреннего рынка страны в изофороне.

– В дальнейшем мы планируем масштабировать проект и создать промышленную установку мощностью до 2 тысяч тонн в год, что позволит полностью обеспечить внутренний рынок, – рассказал Сутягинский.

Напомним, что ранее стало известно о планах властей запустить в регионе производство по переработке кедровых орехов.