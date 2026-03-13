В Омске не хватает тысяч строителей и рабочих заводов

На рынке труда огромный спрос на рабочих и инженеров.

Omskinform.ru

Омские работодатели заявили о потребности в более чем 13 тысяч новых сотрудников. Как рассказали в пресс-службе кадрового центра «Работа России» Омской области, самые привлекательные условия для соискателей предлагают в сфере оборонной промышленности.

В регионе фиксируется повышенный интерес к кадрам в строительной отрасли, где на данный момент пустует почти 1 тыс. рабочих мест. Масштабный наем продолжается в транспортной сфере и на различных производствах – суммарно в этих секторах открыто более 7 тыс. вакансий.

В оборонной и транспортной сферах квалифицированные сотрудники могут рассчитывать на доход порядка 150 тыс. рублей. Достойный уровень оплаты труда отмечается и в других отраслях: в производственном секторе зарплаты варьируются от 70 до 80 тыс. рублей, а врачам-терапевтам в омском здравоохранении готовы платить от 90 тыс. рублей, рассказали в кадровом центре.