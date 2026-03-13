Хоценко и глава Минпромторга Алиханов посетили Омский НПЗ

Глава федерального ведомства вместе с руководством региона и «Газпром нефти» ознакомился с ключевыми проектами модернизации предприятия.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетил Омский нефтеперерабатывающий завод. В поездке его сопровождали губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Гостям представили ключевые проекты развития предприятия, в модернизацию которого с 2008 года компания инвестировала более 500 млрд рублей.

В крупных проектах обновления производства задействованы российские машиностроительные предприятия. Так, оборудование для комплекса глубокой переработки нефти изготовили компании «Волгограднефтемаш» и «Ижорские заводы». Крупногабаритные элементы доставлялись в Омск по Северному морскому пути – их транспортировка составила более 9 тысяч километров.

Кооперация с отечественными поставщиками реализована и при строительстве комплекса биологической очистки воды «Биосфера». В проекте участвовали 185 компаний из 16 регионов России. При создании солнечной электростанции на территории предприятия использовались 49 тысяч фотоэлектрических панелей российского производства.

Омский НПЗ отличается высоким уровнем автоматизации. На всех установках в режиме реального времени собираются данные о работе оборудования. Каждый технологический объект оснащен тысячами «умных» датчиков, которые передают более 200 тысяч различных сигналов. Кроме того, на предприятии действует автоматизированная система контроля воздуха, обеспечивающая непрерывный мониторинг экологических показателей.

– Омский НПЗ планомерно совершенствует производственные процессы, – подчеркнул Виталий Хоценко. – Предприятие внедрило систему автоматизированного мониторинга воздуха, которая легла в основу новых отраслевых стандартов. Главная задача сегодня – тиражировать и развивать эту технологию, чтобы экологическая ответственность стала нормой для всех предприятий региона.

Предприятие также уделяет большое внимание подготовке кадров. На базе сотрудничества с образовательными организациями формируется система профориентации – от работы со школьниками до целевого трудоустройства выпускников колледжей и вузов.

– Развивая производство, Омский НПЗ создает высокотехнологичные рабочие места, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский. – Это новые возможности для омской молодежи построить карьеру на современном предприятии. Реализовать свой потенциал здесь, в Омске. Профессионально расти, осваивать передовые технологии, своим трудом создавать процветание и благополучие для своей семьи и родного города.

Сергей Цивилев, министр энергетики РФ, отметил важную роль ОНПЗ в отечественной энергетической системе. По его словам, комплексная модернизация позволила предприятию выйти на новый уровень технологического развития, повысить экологические стандарты и обеспечить страну качественным топливом, что является абсолютным приоритетом для Министерства энергетики.

При поддержке предприятия и правительства Омской области также создан образовательный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В новом центре уже начали обучение 450 студентов по востребованным рабочим специальностям, включая операторов технологических установок, слесарей по ремонту оборудования и машинистов компрессорных установок.