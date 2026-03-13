Омскую компанию признали недобросовестной за поставку «российских» апельсинов

Предприятие собиралось поставлять в соцучреждение фрукты отечественного производства.

omskinform.ru

Антимонопольная служба региона поставила точку в споре между реабилитационным центром «Гармония» и поставщиком фруктов. По данным УФАС, по результатам электронного аукциона ООО «Триумф-плюс» взялось обеспечивать социальное учреждение витаминной продукцией. Однако уже при первой заявке исполнитель попытался изменить условия контракта, предложив заказчику подписать дополнительное соглашение о смене страны происхождения товаров, ссылаясь на отсутствие на рынке фруктов из России.

Заказчик на уступки не пошел и неоднократно направлял претензии из-за срыва графиков подвоза продуктов. В конечном итоге центр «Гармония» в одностороннем порядке расторг контракт и передал материалы в УФАС. В ходе разбирательства выяснилось, что для победы на торгах фирма указала в документах, что апельсины, лимоны и бананы выращены в Российской Федерации. Это позволило коммерсантам получить 15 %-ное преимущество в цене.

Эксперты антимонопольного ведомства рассудили, что данные фрукты в силу климата не могут производиться в России в промышленных масштабах. Действия компании были признаны предоставлением заведомо недостоверной информации ради победы в тендере.

Итогом разбирательства стало включение ООО «Триумф-плюс» в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.