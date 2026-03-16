Полная прозрачность: секреты создания идеальной погоды в доме

В «Омск Сайдинг Инвесте» рассказали о технологии изготовления современных пластиковых окон.

Компания «Омск Сайдинг Инвест» (ОСИ) работает в нашем регионе более 20 лет и за это время хорошо зарекомендовала себя даже среди самых взыскательных и технически подкованных потребителей. Омичи по достоинству оценили ответственность и профессионализм специалистов ОСИ. А начинала компания с прокатного направления, и многие до сих пор знают ее исключительно как изготовителя стального профилированного листа и изделий из него: сайдинга, кровельных материалов, заборов. Между тем производственные возможности компании гораздо шире, в частности у ОСИ есть мощное оконное производство. Отдельно стоящий цех является частью большого завода, расположенного в Октябрьском округе Омска. Набор производственного оборудования цеха позволяет изготавливать как окна из ПВХ, так и алюминиевые системы любой сложности. Подробнее об этом «Омск-информу» рассказал инженер-конструктор ООО «Омск Сайдинг Инвест» Андрей Бледнов.

Рабочее место Андрея расположено в главном офисе компании (ул. 3-я Молодежная, д. 18), в зале для работы с клиентами. Он действительно на глазах заказчика может нарисовать на мониторе любое окно: прямоугольное или арочное; белое или цветное; с покрытием лицевых поверхностей акрилом, краской или пленкой; с различными типами фурнитуры. Чтобы выполнить эту работу за пару минут, требуются доскональные знания технологии производства, стандартов и ГОСТов, номенклатуры комплектующих и прикладного программного обеспечения.

– Вручную на калькуляторе сегодня ничего подсчитывать не приходится. После получения документации от замерщика ввожу эти данные в компьютер, и специальная программа вычисляет размеры рам, створок и прочих составных элементов. Затем эти сведения передаются в цех, и на производственных участках по ним изготавливаются стеклопакеты, оконные и дверные блоки. Такая организация производства позволяет обеспечить экономию материалов и максимальную точность сборки, – рассказал инженер-конструктор.

Профиль для сибирского климата

Перед непосредственным осмотром производственных линий «Омск Сайдинг Инвеста» мы поговорили с Андреем Бледновым о плюсах и возможных минусах пластиковых окон. По его мнению, омичи делают правильный выбор, меняя безальтернативные когда-то деревянные рамы на окна из современных материалов.

– ПВХ-профиль, или просто пластик, не случайно стал самым популярным материалом для производства окон. Такие окна обладают очень низкой теплопроводностью, высокой химической стойкостью, длительным сроком службы, хорошими энергосберегающими свойствами и устойчивостью к климатическим воздействиям. Средний срок службы пластикового окна – около 50 лет, и за это время на нем периодически нужно будет менять уплотнители и, возможно, фурнитуру.

Теперь что касается морозоустойчивости, которая сибиряков, конечно же, волнует. С развитием энергосберегающих технологий пластиковые окна стали выглядеть иначе. В частности, рамы стали шире за счет увеличения количества полостей внутри. Именно замкнутые воздушные пространства внутри пластикового профиля – камеры – согласно законам физики улучшают тепло- и шумоизоляцию. «Омск Сайдинг Инвест» сегодня может предложить своим клиентам окна из пяти, а то и шестикамерного профиля шириной до 70 миллиметров. Такая конструкция поможет сохранить тепло внутри помещений даже в самые лютые сибирские морозы, однако не всегда и не везде это нужно. Иногда заказчику требуются окна для установки в дачном доме, где никто не зимует. В таком случае мы можем предложить более узкий, 58-миллиметровый трехкамерный профиль с самым простым стеклопакетом 24 миллиметра. Такое окно, с одной стороны, обеспечит эстетику и удобство эксплуатации, с другой – останется очень доступным по цене.

Стекольные инновации

– Андрей, вы упомянули о стеклопакетах, от которых, как я понимаю, тоже могут сильно зависеть конечные свойства ПВХ-окон.

– Конечно, ведь стеклопакет является одним из основных элементов современного окна. Стеклопакет – это светопрозрачная конструкция строительного назначения из двух и более стекол, скрепленных (склеенных) между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков. На словах все звучит достаточно просто, но на деле далеко не все компании, производящие пластиковые окна, могут самостоятельно изготавливать стеклопакеты. «Омск Сайдинг инвест» может.

Современное остекление – это уже не просто защита от ветра, холода и осадков. Выбирая окно, потребитель обращает внимание на дизайн и зачастую предпочтение отдается панорамному остеклению. Возвращаясь к теме сурового сибирского климата, логично было бы предположить, что в доме с панорамным остеклением зимой обязательно будет холодно, однако это не так. Дело в том, что при производстве современных стеклопакетов теперь используются специальные виды стекол, в том числе теплозащитное i-стекло. Его дополнительные энергосберегающие свойства достигаются за счет напыления на стекло оксидов определенных металлов. Благодаря этому, тепловые волны внутри помещения отражаются от стекла обратно внутрь помещения и общие характеристики теплосбережения стеклопакета значительно возрастают.

Разработка многофункционального (МФ) стекла обеспечило следующий этап развития индустрии. За счет напыления иного состава у такого стекла появилась дополнительная рефлекторная функция. МФ-стекло не только возвращает в помещение до 60 % инфракрасного излучения от радиаторов и иных отопительных приборов, но и отражает до 58 % солнечного света в летний период. По показателям теплосбережения такие стеклопакеты с МФ-стеклом почти сопоставимы с панельными стенами. Именно такие стеклопакеты «Омск Сайдинг Инвест» предлагает заказчикам, выбирающим «теплые окна». Этот термин, кстати, все прочнее укореняется в быту. Тут важно понимать, что применение i-стекол тоже обеспечит «теплые окна», но при незначительной разнице в цене МФ-стекло все же выглядит предпочтительнее. Многие омские застройщики – а мощности оконного производства ОСИ позволяют стеклить многоэтажные дома и даже целые микрорайоны – это понимают.

Этапы производства

Процесс изготовления пластиковых окон в специализированном цехе ОСИ начинается с нарезки ПВХ-профилей, которые закупаются у проверенных российских поставщиков. Компания работает с такими популярными профилями, как Rehau, Exprof, Plafen. Все эти ПВХ-профили разработаны с учетом резко континентального российского климата, поэтому их можно ставить в регионах с холодной зимой и жарким летом. В премиальных профилях с большой монтажной глубиной даже есть особая камера для притока воздуха в помещение и профилактики конденсата без открытия окна.

На участке изготовления рам и створок профили ПВХ нарезаются на заготовки определенного размера под углом 45 градусов. Этап важный, поскольку от точности нарезки зависит качество готовой конструкции. Соблюсти идеальную точность размеров помогают станки с ЧПУ.

ПВХ-профили приобретают дополнительную жесткость благодаря применению металлических армирующих вставок. Армирующие профили, кстати, ОСИ может изготавливать и на собственных производственных мощностях.

Подготовленные элементы рам соединяются методом сварки. Для качественной работы применяются специальные автоматы. Зачистка и шлифование швов также производится на оборудовании с программным управлением.

Сваренные и зачищенные рамы и створки поступают на монтажные столы, на которых происходит установка импостов по разметке или сверлениям, установка подставочного профиля, устанавливается уплотнитель. На раму устанавливаются элементы фурнитуры, механизмы для микропроветривания, откидывания и поворота створки, замок и ручка. Набор элементов заранее определяется на этапе проектирования окна и согласования его с заказчиком. На специальном стенде монтажникам остается только установить все поступившие детали. Далее осуществляется навешивание готовых створок на специальные петли в раме. После фиксации петли маскируются декоративными накладками.

Особняком в оконном цехе ОСИ расположены участок сложных изделий и участок сборки алюминиевых конструкций. На первом изготавливаются, например, такие сложные вещи, как арочные или круглые окна. Такая работа требует высокой квалификации сборщиков, поскольку полностью автоматизировать процесс невозможно из-за различий геометрии каждого заказанного окна. На участке сборки алюминиевых конструкций в целом производится тот же набор операций, что и на основном оконном производстве, но работа ведется уже не с ПВХ, а профилем, который изготовлен из сплава на основе алюминия. Такой профиль дороже пластикового, но, благодаря своей универсальности и прочности, конструкции из него становятся все более востребованными. Специалисты «Омск Сайдинг Инвеста» недавно произвели остекление нового хирургического корпуса Клинического медико-хирургического центра (ул. Булатова), применив там именно алюминиевые конструкции. Расположенный в центре города больничный корпус стал наглядным доказательством того, что в ОСИ умеют работать с самыми современными оконными системами.

Фото: Наталья Перепелкина

Важнейшим этапом изготовления как алюминиевых, так и ПВХ-окон является их остекление. Требуемые для этого стеклопакеты также изготавливаются в цехе предприятия. Процесс начинается с нарезки стекла, в условиях поточного производства большинство операций выполняется автоматически. Лист стекла размером 3 на 2,5 метра укладывается на стол, после чего включается пневматическая система позиционирования. Это позволяет легкими движениями установить заготовку в нужном оператору месте. После прекращаются подачи воздуха, стекло плотно фиксируется в рабочей зоне. Автоматический стеклорез наносит линии отреза по индивидуальному плану для каждого листа. Затем рабочий отделяет получившиеся фрагменты и устанавливает их на специальные подставки. Далее стекло моется, чтобы внутрь пакета не попала грязь, после чего тщательно высушивается и подается на сборочную линию. Здесь сначала готовятся дистанционные рамки (спейсеры). В них засыпаются гранулы молекулярного сита (силикатного геля), который осушает воздух в стеклопакете и предотвращает появление конденсата между стеклами.

Готовые стеклопакеты устанавливаются в рамы. Перед отправкой на склад готовой продукции изделия могут быть доукомплектованы москитными сетками, откосами и подоконниками (в зависимости от пожеланий заказчика). После этого остается только провести грамотный монтаж окон, которые в любую погоду десятилетиями будут радовать своих владельцев.

Финальный лайфхак

После экскурсии по производству Андрей Бледнов дал несколько советов по выбору современных окон и уходу за ними:

Не экономьте на входных группах. При всех своих многочисленных достоинствах пластиковые двери не подходят для эксплуатации на коммерческих объектах и в местах с высокой проходимостью. Даже самый широкий армированный ПВХ-профиль со временем обязательно начнет изгибаться. Повышенные нагрузки выдерживает только более жесткий алюминий. Да, изначально он дороже пластика, но на ремонте пластиковой входной группы вы можете потерять гораздо больше. Итак: на входах в магазины, киоски, на предприятия устанавливайте алюминиевые двери. ПВХ оставьте для межкомнатных или балконных дверей, наружных дверей в частном доме.

Ориентируйтесь по солнцу. Хотя разница в цене многофункциональными и более простыми энергосберегающими стеклами незначительна, но все же она есть. Помните, что окна с МФ-стеклом имеет смысл устанавливать только на солнечную сторону. Там они буду работать по принципу солнцезащитных очков. На северной стороне дома окон с i-стеклом будет более чем достаточно, и на этом можно немного сэкономить. Определить же тип стекла можно с помощью пламени свечи или зажигалки. Если поднести источник огня к стеклопакету, то обычное стекло отразит его в одинаковом цвете. Низкоэмиссионное i-стекло изменит оттенок пламени: одно отражение будет обычного цвета, другое – уйдет в более холодный красноватый или даже малиновый оттенок.

Следите за фурнитурой. В больших городах воздух наполнен пылью и грязью, которые оседают на рабочих механизмах и фурнитуре пластикового окна. Сначала появляются скрип, срежет, щелчки, а со временем они могут перерасти в серьезную поломку. Чтобы этого избежать, необходимо регулярно – минимум раз в год – смазывать все механизмы качественным машинным маслом или таким средством, как WD-40.

Смазывайте уплотнители. Резиновые элементы обеспечивают герметичность пластикового окна. Чтобы они прослужили как можно дольше, несколько раз в год уплотнители необходимо смазывать силиконовой смазкой или глицерином. Это же относится и к прижимающим резинкам на створках.

Не забывайте про дренаж. Многие вообще не обращают внимания на то, что в нижней части ПВХ-окон есть специальные дренажные отверстия. Чтобы их увидеть, нужно открыть створку и взглянуть на нижнюю часть рамы. Если дренажные отверстия засорятся, то излишки влаги будут оставаться внутри рамы, что ускорит износ конструкции. Очистить дренажные отверстия можно, например, пылесосом, а при сильном загрязнении даже применить проволоку.

Подводя итог беседы, инженер-конструктор ООО «Омск Сайдинг Инвест» еще раз подчеркнул, что при тщательном и своевременном уходе пластиковые окна способны прослужить без замены деталей не одно десятилетие даже в непростых климатических условиях Сибири.