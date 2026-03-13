В Омской области подвели итоги конкурса «Экошкола-2025»

Главный приз – сертификат на 1 млн рублей получил Яснополянский детский сад.

Фото: ООО «Магнит»

В Омске наградили победителей второго регионального конкурса по сбору вторсырья среди образовательных учреждений «Экошкола». Церемония награждения прошла в правительстве Омской области. Конкурс проводится с 2024 года при поддержке региональных властей и направлен на развитие экологической культуры у детей и подростков.

За два года проект заметно расширился. Если в первом сезоне участие приняли около 30 тысяч школьников и воспитанников детских садов из 160 учреждений, то в 2025 году к конкурсу присоединились уже 200 организаций. За этот период участники собрали 260 тонн вторсырья и заработали около 2,5 млн рублей, которые образовательные учреждения направляют на собственные нужды.

Победителем конкурса по итогам 2025 года стал МБДОУ «Яснополянский детский сад», сдавший 61 тонну 731 кг вторсырья. Как рассказала заведующая Елена Денисова, в сборе участвовали не только воспитанники, но и их родители, бабушки, дедушки и даже выпускники учреждения.

Фото: ООО «Магнит»

Второе место занял авторский проект Евгении Ворокосовой «ЭкоТерем». Участники инициативы – школьники и их семьи – собрали более 20 тонн вторичных ресурсов. Третье место досталось Омскому региональному детско-юношескому общественному объединению «Эколого-биологический центр», коллектив которого передал на переработку 16 тонн вторсырья.

Отдельно отметили семейные инициативы. Победителями в номинации «Лучший семейный проект» второй год подряд стала семья Пономаревых. Ученик омской гимназии № 159 Миша Пономарев вместе с родителями собрал почти 600 кг вторсырья. Также награду получили брат и сестра Матвей и Екатерина Исуповы из Тары, которые организовали сбор около половины тонны перерабатываемых материалов.

Церемонию награждения открыл министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун. Он подчеркнул, что подобные инициативы помогают формировать у детей ответственное отношение к природным ресурсам.

Фото: ООО «Магнит»

Генеральный директор регионального оператора «Магнит» Карен Егоян поблагодарил участников, педагогов и родителей за поддержку экологических инициатив.

– Без поддержки преподавателей, родителей и друзей такие проекты были бы невозможны, – отметил он.

Во время церемонии также объявили о старте третьего регионального конкурса «Экошкола». Его победитель, как и ранее, получит главный приз – 1 млн рублей по итогам 2026 года.

За два года экомобиль регионального оператора объехал 24 района Омской области и перевез сотни тонн вторсырья. Проект продолжает развиваться, объединяя школьников, педагогов и семьи вокруг задач по сохранению окружающей среды и развитию культуры раздельного сбора отходов.