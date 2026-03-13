Омских поставщиков мяса уличили в грубых нарушениях

Изъята и уничтожена почти тонна мясной продукции.

Omskinform.ru

Специалисты Россельхознадзора нагрянули с проверкой на убойный пункт, принадлежащий ИП главы КФХ Марал Демисиновой. На предприятии обнаружили 720 кг говядины и конины, которые хранились с грубым нарушением температурного режима и установленных сроков.

Проверка показала, что на пункте игнорировались базовые санитарные нормы. Одной из находок стала туша конины, на которую полностью отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

– Выявлена туша конины от вынужденного убоя лошади, поступившей без ветеринарных сопроводительных документов; предубойный осмотр животного и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса на предприятии не проводились, – рассказали в Россельхознадзоре.

Помимо этого, специалисты зафиксировали ненадлежащее содержание оборудования и нарушения при обращении с биологическими отходами. С внутренней документацией предприятия тоже проблемы: в журналах учета не было данных о результатах проверок мяса и состоянии животных перед убоем.

Вся подозрительная и потенциально опасная продукция была оперативно изъята из оборота и утилизирована. В отношении главы КФХ возбуждены административные дела по нескольким статьям КоАП РФ, а самому хозяйствующему субъекту выдано официальное предписание об обязательном устранении всех выявленных недостатков в кратчайшие сроки.