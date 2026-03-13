Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

Ему было 37 лет.

Сегодня, 13 марта, жители поселка Москаленского проводили в последний путь 37-летнего Андрея Гинина, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации сельского округа.

Андрей Александрович родился в деревне Уютное Марьяновского района. В июне 2025 года мужчина заключил контракт на военную службу. 28 февраля этого года Андрей Гинин погиб при выполнении воинского долга.

1233
·Общество

В Омской области простились с погибшим на СВО бойцом

Ему было 37 лет.

Сегодня, 13 марта, жители поселка Москаленского проводили в последний путь 37-летнего Андрея Гинина, погибшего в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации сельского округа.

Андрей Александрович родился в деревне Уютное Марьяновского района. В июне 2025 года мужчина заключил контракт на военную службу. 28 февраля этого года Андрей Гинин погиб при выполнении воинского долга.

1233