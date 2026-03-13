В Новосибирске задержали омича, находившегося в розыске 18 лет

Мужчину «поймали» в торговом центре.

Фото: vk.com/fsin55

В Новосибирской области задержали преступника, которому удавалось скрываться от правосудия на протяжении 18 лет. Задержание провели сотрудники розыска омского УФСИН при поддержке новосибирских коллег.

Криминальная история задержанного началась еще в начале 2000-х. Мужчина входил в состав банды, которая занималась продажей дорогих иномарок с перебитыми VIN-номерами и подделкой документов. Всего на его счету было 13 доказанных эпизодов преступлений.

Суд признал его виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы. Однако на оглашение приговора осужденный не явился, и его объявили в региональный и федеральный розыск.

Беглеца выследили в Новосибирске. Его задержали прямо в одном из торговых центров. Сейчас преступник уже доставлен в исправительное учреждение, где ему предстоит отбыть назначенный срок.