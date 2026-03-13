Под Омском сгорела ферма вместе с животными

Предварительно, причиной пожара стала неисправная печь.

Фото: vk.com/mchsomsk55

В Марьяновском районе Омской области крупный пожар на животноводческой ферме унес жизни десятков животных. Трагедия произошла днем 11 марта в деревне Малая Степнинка.

Огонь охватил кирпичное здание площадью 840 кв. м. Как сообщил заместитель начальника 65-й пожарно-спасательной части Алексей Передрей, тушение осложнялось сильным ветром, из-за которого пламя быстро ушло под кровлю, и отсутствием воды на месте – ее приходилось возить из соседнего села за 10 километров. Дорогу спасателям затрудняли снежные заносы и гололед.

– Было принято решение запросить дополнительную технику. Первоочередной задачей стало спасение животных. Было сформировано звено газодымозащитников, но, увы, буренки на привязи, поросята и бараны уже надышались угарным газом, и им было не помочь, – рассказал Алексей Передрей.

Всего жертвами огня стали 43 животных: 18 дойных коров, 24 барана и одна свинья. Работники фермы успели вывести из здания лишь 10 поросят.

На ликвидацию открытого горения ушло два часа. По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной бедствия стала неисправная печь, которой отапливали помещение. Также специалисты проверяют версии о неосторожном обращении с огнем и неисправности электропроводки.