Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске построят новый диспетчерский пункт для троллейбусов

Он появится в микрорайоне Юбилейном.

В омском поселке Юбилейный для сотрудников городского электротранспорта установят новый диспетчерский пункт. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

Проект предполагает строительство небольшого одноэтажного здания. Внутри оборудуют рабочее место для диспетчера, комнату отдыха для водителей и санитарный узел.

Как уточнил мэр, городская администрация уже объявила торги на составление проектно-сметной документации.

·Общество

В Омске построят новый диспетчерский пункт для троллейбусов

Он появится в микрорайоне Юбилейном.

В омском поселке Юбилейный для сотрудников городского электротранспорта установят новый диспетчерский пункт. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

Проект предполагает строительство небольшого одноэтажного здания. Внутри оборудуют рабочее место для диспетчера, комнату отдыха для водителей и санитарный узел.

Как уточнил мэр, городская администрация уже объявила торги на составление проектно-сметной документации.