·Происшествия

На трассе под Омском фура смяла две иномарки

Пострадали три человека.

Вчера, 12 марта, на трассе под Омском произошло массовое ДТП с участием грузовика и двух легковых машин. Сообщение об аварии в Азовском районе поступило в Госавтоинспекцию около 17:50.

По предварительным данным, 51-летний водитель большегруза «Ситрак», двигаясь по участку Южного обхода автодороги Челябинск – Новосибирск, в районе 795-го километра выехал на встречную полосу. Там большегруз протаранил сразу два автомобиля – «Мазда» и «Датсун».

Медицинская помощь потребовалась троим участникам движения. В больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены оба водителя легковушек (мужчины, 42 и 66 лет), а также 65-летняя пассажирка автомобиля «Датсун».

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося. Ход проверки прокуратура Омской области поставила на контроль.

