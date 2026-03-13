В Омске хотят продать бывший штаб партии Буркова

Историческое здание включили в план приватизации.

Фото: 2ГИС

Знаменитое здание на Красных Зорь, 33, где долгое время располагался штаб омских справедливороссов, попало в план приватизации. Всего городские власти намерены продать 16 объектов, в том числе 10 помещений в историческом доме.

Отметим, что здание 1924 года постройки является памятником культуры регионального значения. 9 лет назад туда переехало региональное отделение «Справедливой России», и в тот же год представитель партии Александр Бурков стал врио губернатора Омской области.

Напомним, что в 2014 году часть здания выставляли на продажу за 1,2 млн рублей, но тогда покупателей не нашлось.