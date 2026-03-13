Омичку уволили с работы из-за предвзятого начальника

Женщину восстановили в должности через суд.

omskinform.ru

Октябрьский районный суд Омска встал на сторону сотрудницы образовательного учреждения, которую незаконно уволили в конце 2025 года.

С сентября по декабрь делопроизводителя пять раз привлекали к дисциплинарной ответственности, после чего уволили за «плохую работу». В суде прокуратура доказала, что учреждение лишило омичку места из-за предвзятого к ней отношения.

Суд потребовал восстановить омичку в должности и отменить все приказы о привлечении ее к дисциплинарной ответственности. К тому же работодателя обязали выплатить женщине 40 тыс. рублей за моральный вред и 77 тыс. рублей в качестве зарплаты за время прогула.