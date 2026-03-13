Омск-Информ
·Общество

В Омске приватизируют парк имени 30-летия ВЛКСМ

Предприятие станет акционерным обществом.

Омский парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ планируют включить в план приватизации на 2026–2028 годы. Муниципальное предприятие хотят превратить в акционерное общество, сообщает Om1.

Реформа необходима для повышения доходности. Прошлый год парк закрыл с убытком 1,7 млн рублей, а его долги сейчас составляют 32 млн рублей при общей стоимости активов 189 млн рублей. В статусе акционерного общества предприятие сможет заниматься новыми видами деятельности.

При этом администрация города сохранит полный контроль над предприятием. 100 % акций будут принадлежать муниципалитету.

