Почти треть омских компаний закончила год с убытком

Убытки строителей и риелторов выросли в несколько раз.

Фото: Freepik.com

Омскстат подвел финансовые итоги 2025 года для организаций региона. Статистика зафиксировала резкое снижение прибыли: сальдированный финансовый результат (разница между прибылью и убытками) составил 66,6 млрд рублей, что на 40 % меньше, чем год назад.

Несмотря на общее падение показателей, большинство компаний региона (73 %) завершили год в плюсе. Их общая прибыль достигла 84,8 млрд рублей. Больше половины всей суммы (45,9 млрд рублей) заработали обрабатывающие производства. Также значительный доход принесли сферы торговли, транспорта, строительства и сельского хозяйства.

В то же время 27 % организаций оказались убыточными. В сумме они потеряли 18,2 млрд рублей. В некоторых сферах убытки увеличились кратно: в 9 раз – у компаний по недвижимости, в 3 раза – в строительстве, в 2,2 раза – в сфере водоснабжения.