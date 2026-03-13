Буйного вахтовика связали скотчем в самолете рейса Москва – Омск

На нарушителя составили протоколы, сам он винит во всем алкоголь.

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

На борту самолета, следовавшего из Москвы в Омск, произошел инцидент с участием нетрезвого пассажира. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, неоднократно судимый мужчина устроил дебош прямо во время полета.

На видео видно, что нарушитель вел себя крайне агрессивно, выкрикивал нецензурные оскорбления и мешал другим пассажирам. Чтобы мужчина не навредил себе и другим, бортпроводникам пришлось связать его ноги и руки скотчем.

После посадки в Омске дебошира передали сотрудникам транспортной полиции. Задержанный пояснил, что возвращался домой с вахты и перед полетом «немного выпил». О том, что происходило на борту, мужчина не помнит. В отношении него составили протокол об административном правонарушении.