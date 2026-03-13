В Омске вынесли приговор банде, которая грабила сирот и пытала людей

Мужчины промышляли вымогательством под предлогом борьбы с наркотиками.

Фото создано при помощи ИИ

Омский областной суд поставил точку в деле организованной преступной группы, на счету которой более 15 тяжких преступлений. Четверо местных жителей признаны виновными в похищениях, вымогательстве, разбоях и покушении на убийство.

Преступную схему в конце 2022 года организовал 32-летний житель Тары, привлекший троих ранее судимых знакомых. Участники группы обвиняли случайных людей в торговле наркотиками и под угрозой разоблачения отнимали деньги и имущество.

Жертвами группы становились обычные горожане и сироты. Одного ребенка бандиты похитили и удерживали в заложниках, чтобы выйти на других детей.

– Среди пострадавших – воспитанники детского дома, одного из которых насильно удерживали в частном доме, где, угрожая, требовали отдать денежные средства и организовать встречу с другими детьми для вымогательства денежных средств, – уточнили в прокуратуре.

Всего участники группы совершили более 15 преступлений, причинив ущерб на сумму свыше 1,2 млн рублей.

Деятельность банды закончилась в марте 2023 года после того, как лидер группы попытался расправиться с одной из жертв с помощью бутылки и топора, опасаясь доноса в полицию.

Суд назначил организатору наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии особого режима. Его соучастники приговорены к срокам от 7 до 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бандиты выплатят пострадавшим более 1 млн рублей в качестве компенсации.