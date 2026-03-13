Омичи смогут летать на юг Казахстана с пересадкой

Рейсы из Новосибирска будут осуществляться два раза в неделю.

Фото создано при помощи ИИ

Из Омска станет проще добраться до юга Казахстана. С мая авиакомпания SCAT Airlines открывает новые прямые рейсы из Новосибирска в Шымкент, что позволит омичам летать в этот регион с удобной пересадкой в соседнем городе.

Полеты по маршруту Шымкент – Новосибирск стартуют 19 мая и будут выполняться дважды в неделю. Билеты уже поступили в продажу.

Помимо Новосибирска, авиаперевозчик с 18 мая также запускает рейсы в Шымкент из Тюмени.